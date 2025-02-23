Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.02.2025 (23:15)

Военнослужащие Эфиопии, проходящие обучение в ВУНЦ ВМФ «ВМА», в канун Дня защитника Отечества посетили Президентскую библиотеку

Военнослужащие Федеративной Демократической Республики Эфиопия, проходящие обучение в ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в Санкт-Петербурге, в честь Дня защитника Отечества посетили Президентскую библиотеку.

Для дружеских военнослужащих из Эфиопии сотрудники библиотеки провели экскурсию и ознакомили иностранных слушателей с литературой.

Эфиопские военнослужащие поздравили россиян с Днём защитника Отечества и пожелали им крепкого здоровья и семейного счастья. Также слушатели из Эфиопии выразили слова поддержки российским военнослужащим и отметили стремление России в укрепление дружеских отношений между странами.

В завершение экскурсии эфиопские военнослужащих поблагодарили организаторов мероприятия за возможность получения военного образования и помощь в развитии сотрудничества между Россией и Эфиопией.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Военно-Морской Флот , Праздники
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false