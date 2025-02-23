23.02.2025 (23:15)

Военнослужащие Эфиопии, проходящие обучение в ВУНЦ ВМФ «ВМА», в канун Дня защитника Отечества посетили Президентскую библиотеку

Военнослужащие Федеративной Демократической Республики Эфиопия, проходящие обучение в ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в Санкт-Петербурге, в честь Дня защитника Отечества посетили Президентскую библиотеку.

Для дружеских военнослужащих из Эфиопии сотрудники библиотеки провели экскурсию и ознакомили иностранных слушателей с литературой.

Эфиопские военнослужащие поздравили россиян с Днём защитника Отечества и пожелали им крепкого здоровья и семейного счастья. Также слушатели из Эфиопии выразили слова поддержки российским военнослужащим и отметили стремление России в укрепление дружеских отношений между странами.

В завершение экскурсии эфиопские военнослужащих поблагодарили организаторов мероприятия за возможность получения военного образования и помощь в развитии сотрудничества между Россией и Эфиопией.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице