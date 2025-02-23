23.02.2025 (23:15)
Военнослужащие Эфиопии, проходящие обучение в ВУНЦ ВМФ «ВМА», в канун Дня защитника Отечества посетили Президентскую библиотеку
Военнослужащие Федеративной Демократической Республики Эфиопия, проходящие обучение в ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в Санкт-Петербурге, в честь Дня защитника Отечества посетили Президентскую библиотеку.
Для дружеских военнослужащих из Эфиопии сотрудники библиотеки провели экскурсию и ознакомили иностранных слушателей с литературой.
Эфиопские военнослужащие поздравили россиян с Днём защитника Отечества и пожелали им крепкого здоровья и семейного счастья. Также слушатели из Эфиопии выразили слова поддержки российским военнослужащим и отметили стремление России в укрепление дружеских отношений между странами.
В завершение экскурсии эфиопские военнослужащих поблагодарили организаторов мероприятия за возможность получения военного образования и помощь в развитии сотрудничества между Россией и Эфиопией.