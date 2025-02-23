23.02.2025 (22:45)

В Тихоокеанском высшем военно-морском училище проведен концерт, посвящённый Дню защитника Отечества

Во Владивостоке в Тихоокеанском высшем военно-морском училище (ТОВВМУ) имени С.О. Макарова прошёл концерт в честь Дня защитника Отечества.

В мероприятии приняли участие вокально-инструментальный ансамбль ТОВВМУ «Морской бриз», а также автор-исполнитель Валерий Горячук и солист – выпускник училища 2014 года капитан 3 ранга Андрей Виноградов.

В программе прозвучали песни и стихотворения военных лет, а также современные и авторские композиции. Помимо этого были исполнены песни, посвящённые участникам специальной военной операции.

Благодарные зрители наградили участников концерта заслуженными аплодисментами.

Общая аудитория концерта составила более 300 слушателей.

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