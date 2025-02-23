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23.02.2025 (22:30)

Заместитель главнокомандующего ВМФ России принял участие в церемонии возложения цветов ко Дню защитника Отечества у обелиска «Городу-герою Ленинграду»

Заместитель главнокомандующего Военно-Морским Флотом России адмирал Владимир Касатонов принял участие в церемонии возложения цветов ко Дню защитника Отечества у обелиска «Городу-герою Ленинграду» на площади Восстания в Санкт-Петербурге.

В ходе торжественно-траурной церемонии собравшиеся почтили минутой молчания память погибших защитников Родины, после чего под аккомпанемент оркестра возложили цветы к монументу.

В церемонии принял участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, ветераны, представители силовых ведомств Российской Федерации и администрации города.

Завершилось мероприятие торжественным прохождением роты почётного караула перед участниками церемонии.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Военно-Морской Флот , Торжественные церемонии , Праздники
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