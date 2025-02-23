23.02.2025 (22:15)

Юнармейцы Омской области приняли участие в митинге, приуроченном ко Дню защитника Отечества

Участники юнармейского движения Омской области приняли участие в митинге, приуроченном ко Дню защитника Отечества.

В рамках мероприятия участники митинга почтили память героев, погибших при выполнении боевых задач в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, возложив цветы к Монументу Славы и почтив их память минутой молчания.

Митинг, посвящённый Дню защитника Отечества, является символическим событием, выражающим благодарность, уважение и память о героях прошлого.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице