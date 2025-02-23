23.02.2025 (22:00)

На российской военной базе в Таджикистане отпраздновали День защитника Отечества

Торжественный митинг по случаю Дня защитника Отечества состоялся в 201-й военной базе в Таджикистане.

На торжественном построении командование и ветераны российского соединения, а также руководители общественных организаций обратились к военнослужащим со словами поздравления. Личному составу российского соединения были вручены медали, грамоты и ценные подарки. После чего, военнослужащие в едином строю с Боевым знаменем под звуки военного оркестра прошли торжественным маршем.

Военнослужащие российской военной полиции организовали для школьников и воспитанников детского сада Минобороны России выставку техники и специальных средств, которые используют в своей службе. Каждый смог примерить элементы экипировки и почувствовать себя в роли военного полицейского.

В завершении мероприятия была развернута полевая кухня, где каждый желающий смог подкрепиться пловом и горячим чаем, приготовленными военными поварами 201-й военной базы.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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