23.02.2025 (21:45)

Военнослужащие ЦВО и юнармейцы Республики Хакасия приняли участие в патриотическом фестивале «Народ и армия едины»

Военнослужащие ЦВО и участники юнармейского движения Республики Хакасия приняли участие в патриотическом фестивале «Народ и армия едины», организованном в поддержку военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В рамках мероприятия, которое состоялось на ипподроме города Абакана, для юнармейцев и гостей фестиваля был проведён военно-патриотический концерт, где были исполнены патриотические песни. Кроме этого, военнослужащими одного из подразделений ЦВО была организована полевая кухня, где участники и гости фестиваля попробовали солдатскую кашу и горячий чай, приготовленные на открытом воздухе.

Мероприятие направлено на воспитание патриотических чувств у молодёжи и сохранение памяти о героях Отечества.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.

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