23.02.2025 (21:30)
Юнармейцы Новосибирской области приняли участие в смотр-конкурсе «Славные сыны Отечества»
Участники юнармейских отрядов Карасукского муниципального округа Новосибирской области приняли участие в смотр-конкурсе «Славные сыны Отечества».
Соревнования состоялись на базе стадиона «Локомотив» в городе Карасуке. В ходе мероприятия ребята продемонстрировали свои навыки в различных военно-прикладных дисциплинах, таких как физическая и строевая подготовка, стрельбе по мишеням из пневматической винтовки, а также разборка и сборка автомата АК-74 на время. По итогам соревнований победителям в командном и индивидуальном зачётах были вручены памятные дипломы и ценные подарки.
Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.