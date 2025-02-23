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23.02.2025 (21:15)

В Самаре возложили цветы к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине» на площади Славы

В Самаре прошло возложение цветов и венков к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине» на площади Славы, посвященное Дню защитника Отечества.

В торжественном мероприятии приняли участие командование Гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа и руководство Самарской области, ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие, представители общественных организаций, юнармейцы и жители города. Память погибших воинов почтили минутой молчания.

Возложение завершилось торжественным прохождением нескольких коробок, состоящих из военнослужащих и юнармейских отрядов региона.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Праздники
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