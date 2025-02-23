23.02.2025 (21:00)

Патриотический фестиваль-реконструкция «Год 1918 рождение Красной Армии» прошёл в Верхней Пышме

Патриотический фестиваль-реконструкция «Год 1918 рождение Красной Армии» прошёл в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» Центрального военного округа (ЦВО). Мероприятие приурочено ко Дню защитника Отечества.

В ходе фестиваля реконструкторы провели строевой смотр военно-патриотических клубов, а также разыграли бой между военнослужащими Красной Армии и Кайзеровскими войсками Германской Императорской Армии. Кроме того, в рамках мероприятия гости ознакомились с экспозиций образцов униформы, вооружения и снаряжения воинов периода Первой мировой войны, посетили выставку западной военной техники, захваченной военнослужащими группировки войск «Центр» в ходе выполнения задач в зоне проведения специальной военной операции. Традиционно, в завершении мероприятия, для участников и гостей мероприятия была развёрнута полевая кухня. Все желающие смогли подкрепиться настоящей солдатской кашей и горячим чаем.

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