Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.02.2025 (21:00)

Патриотический фестиваль-реконструкция «Год 1918 рождение Красной Армии» прошёл в Верхней Пышме

Патриотический фестиваль-реконструкция «Год 1918 рождение Красной Армии» прошёл в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» Центрального военного округа (ЦВО). Мероприятие приурочено ко Дню защитника Отечества.

В ходе фестиваля реконструкторы провели строевой смотр военно-патриотических клубов, а также разыграли бой между военнослужащими Красной Армии и Кайзеровскими войсками Германской Императорской Армии. Кроме того, в рамках мероприятия гости ознакомились с экспозиций образцов униформы, вооружения и снаряжения воинов периода Первой мировой войны, посетили выставку западной военной техники, захваченной военнослужащими группировки войск «Центр» в ходе выполнения задач в зоне проведения специальной военной операции.  Традиционно, в завершении мероприятия, для участников и гостей мероприятия была развёрнута полевая кухня. Все желающие смогли подкрепиться настоящей солдатской кашей и горячим чаем.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false