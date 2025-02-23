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23.02.2025 (20:45)

Над главной базой Северного флота поднят Государственный флаг Российской Федерации

Сегодня, в День защитника Отечества, на флагштоке мыса Алыш главной базы Северного флота – города Североморска состоялся подъём увеличенной копии Государственного флага Российской Федерации.

Во всех гарнизонах Северного флота прошли мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества. На торжественных построениях в воинских частях личному составу довели поздравление командующего Северным флотом вице-адмирала Константина Кабанцова. Командование войсковых частей поздравило военнослужащих, в том числе находящихся на боевом дежурстве.

На кораблях и судах обеспечения флота помимо Андреевского и Государственного флагов были подняты флаги расцвечивания. На Краснознамённой подводной лодке «К-21», являющейся филиалом Военно-морского музея Северного флота, были также подняты флаги расцвечивания, гюйс и Краснознамённый флаг Военно-Морского Флота СССР.

День защитника Отечества североморцы отмечают сегодня и в тактических группах Северного флота, дислоцируемых на островах Северного Ледовитого океана, на боевой службе в море, в дальних морских походах в Мировом океане и конечно в зоне проведения специальной военной операции.

Пресс-служба Северного флота
Метки:
Северный флот , Праздники
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