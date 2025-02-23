23.02.2025 (20:30)

Торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, прошли в соединении связи 49-й армии ЮВО

В честь Дня защитника Отечества в соединении связи 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Ставропольском крае, прошли торжественные мероприятия.

Начало праздника ознаменовалось выносом государственного флага Российской Федерации и боевого знамени соединения, после чего военнослужащие исполнили государственный гимн России.

Поздравить личный состав соединения прибыли представители командования 49-й армии, группы военных инспекторов ЮВО, а также правительства Ставропольского края. Они отметили, что военные связисты проявляют неимоверные стойкость и мужество в ходе проведения специальной военной операции (СВО), успешно выполняя задачи по обеспечению управления войсками объединения.

Мероприятие в честь Дня защитника Отечества в соединении завершилось торжественным прохождением личного состава части.

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