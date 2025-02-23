23.02.2025 (20:15)

На военной базе ЮВО в Армении отпраздновали День защитника Отечества

Военнослужащие военной базы Южного военного округа (ЮВО) приняли участие в праздновании Дня защитника Отечества на территории города Гюмри Республики Армения.

На плацу соединения командование военной базы и приглашенные гости из дипломатического корпуса и силовых структур, ветераны и представители администрации города Гюмри поздравили военнослужащих и членов их семей.

На торжественном митинге почетные гости отметили важность укрепления сотрудничества между двумя странами, выразили благодарность российским военнослужащим в поддержке и способствованию мира в регионе.

В завершении мероприятия состоялся день открытых дверей, в ходе которого гостям соединения были продемонстрированы образцы военной техники, а также проведены конкурсы, спортивные соревнования и показательные выступления. Всех желающих угостили солдатской кашей и другими блюдами народов России и Армении.

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