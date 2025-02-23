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23.02.2025 (15:50)

Члены Коллегии Минобороны России возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата

Фото Видео

Члены Коллегии Министерства обороны Российской Федерации возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду в память о погибших защитниках Отечества.

В церемонии принял участие руководящий состав Вооруженных Сил Российской Федерации – заместители Министра обороны РФ, главнокомандующие видами и командующие родами войск Вооруженных Сил, а также ветераны.

Присутствующие почтили память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, минутой молчания. В завершение церемонии перед мемориалом торжественным маршем прошли военнослужащие роты Почетного караула.

Торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, проходят сегодня во всех военных гарнизонах.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Праздники , Торжественные церемонии
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