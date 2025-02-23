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23.02.2025 (20:00)

Командование Балтийского флота приняло участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества

В Калининграде у мемориала 1200-м воинам-гвардейцам состоялось торжественное возложение венков и цветов, посвященное Дню защитника Отечества. В нем приняли участие командующий Балтийским флотом вице-адмирал Сергей Липилин, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, военнослужащие Балтийского флота, ветераны, командование и курсанты БВВМУ имени адмирала Ф. Ф. Ушакова, представители общественных организаций, юнармейцы, школьники и горожане. Возложив цветы, участники митинга почтили погибших минутой молчания.

После исполнения государственного Гимна Российской Федерации военнослужащие Калининградского гарнизона прошли торжественным маршем, демонстрируя слаженность и воинскую выправку.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Балтийский флот , Праздники
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