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23.02.2025 (19:00)

Командование Ленинградского военного округа приняло участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества

Представители командования Ленинградского военного округа приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества, в Санкт-Петербурге.

Традиционно церемония возложения венков состоялась на площади Восстания. В мероприятии приняли участие члены Правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области, представители других военных ведомств и общественных организаций.

Для обеспечения правопорядка при проведении мероприятий были выделены команды военнослужащих военной полиции и комендатуры, работающие в содействии с сотрудниками МВД и Росгвардии.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Праздники , Военная полиция
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