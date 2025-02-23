23.02.2025 (18:00)

В Хабаровске состоялся краевой военно-патриотический форум «Защитник Отечества»

В Хабаровске в краевом центре единоборств состоялся военно-патриотический форум «Защитник Отечества».

В ходе торжественного открытия военно-патриотического форума, заместитель командующего войсками ВВО по военно-политической работе – начальник военного-политического управления, генерал-лейтенант Роман Греков вручил государственные награды военнослужащим ВВО – участникам специальной военной операции. За церемонией награждения следовало торжественное вступление свыше 100 школьников в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». В завершении торжественной части мероприятия для гостей и жителей города состоялось выступление артистов фронтовой бригады ансамбля песни и пляски ВВО, а также оркестра штаба ВВО.

Гвоздем программы военно-патриотического форума стал статический показ трофейной техники ВСУ иностранного производства, а также образцов военной техники Вооружённых Сил Российской Федерации, применяемых на СВО (багги, танки, БМП).

В программу вошли несколько тематических экспозиций: выставка «Фронтовые газеты», демонстрация работ художников СВО Антона Журавлёва и Михаила Дегтярёва, а также литературные чтения произведений поэтов и писателей СВО. Отдельное внимание уделили фотовыставке авторских работ участников специальной военной операции.

Помимо этого, для гостей организовали кинозал с показом документальных фильмов о спецоперации. На площадке «Разговоры о главном» проходили встречи с ветеранами СВО, а желающие могли оставить письма и рисунки в специальном пункте сбора для бойцов, находящихся на передовой.

В том числе на форуме работала площадка «Полевая кухня», где каждый желающий мог поесть солдатской каши и выпить горячий чай.

Дополнительно развернули зону духовно-просветительской работы, выставку продукции хабаровских волонтёров и интерактивные площадки: тренировочную зону для операторов БпЛА, экспозицию робототехники, мастер-классы по тактической медицине. Завершили программу тематические фотозоны для участников форума.

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