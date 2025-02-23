23.02.2025 (17:00)

Юнармейцы Приморского края приняли участие в акции «Посылка солдату»

Юнармейцы из Приморского края приняли участие в акции «Письмо и посылка солдату».

В письмах ребята выразили слова поддержки военнослужащим Восточного военного округа (ВВО) - участникам специальной военной операции (СВО), пожелали им храбрости, силы духа и скорейшего возвращения домой с Победой.

Также в партию посылок вошли сладкие подарки, теплая одежда и продукты долгого хранения. В ближайшее время партия посылок будет отправлена военнослужащим ВВО в зону проведения специальной военной операции.

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