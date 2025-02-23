23.02.2025 (16:00)

В Хабаровске состоялась торжественная церемония вступления юношей и девушек в ряды Юнармии

В Хабаровске в Окружном доме офицеров состоялась торжественная церемония вступления учащихся образовательных учреждений в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Традиционно церемонию вступления в ряды «Юнармии» открыла знаменная группа. Под «Встречный марш Преображенского полка» были вынесены флаг Российской Федерации, Вооружённых Сил Российской Федерации, Хабаровского края, города Хабаровска и знамя юнармейского движения.

Перед лицом своих товарищей 130 новобранцев поклялись быть верными своему Отечеству и юнармейскому братству. После клятвы ребятам были вручены нагрудные знаки юнармейцев.

Помимо этого, самые активные юнармейцы получили знаки отличия «Юнармейская доблесть» за свою выдающуюся деятельность и преданность делу.

На торжественном мероприятии присутствовали представители командования Восточного военного округа, администрации края и города, штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» Хабаровского края и города Хабаровска.

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