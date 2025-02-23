23.02.2025 (15:00)

Открытое первенство по пулевой стрельбе состоялось с участием юнармейцев, ветеранов СВО островного региона

Открытое первенство по пулевой стрельбе состоялось с Юнармейцами и ветеранами специальной военной операции (СВО) островного региона в преддверии Дня Защитника Отечества.

В соревнованиях приняли участие около 60 человек: руководители патриотических клубов, командиры юнармейских отрядов и военнослужащие - участники специальной военной операции.

Победители соревнований получили почётные грамоты и кубки. Также юнармейцы поздравили всех с Днём защитника Отечества и подарили праздничные открытки, сделанные своими руками.

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