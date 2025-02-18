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18.02.2025 (16:15)

Юнармейцы Новосибирской области приняли участие в акции «Письмо солдату»

Участники юнармейского отряда «Дмитрий Донской» Чановского района Новосибирской области приняли участие в акции «Письмо солдату», посвящённой Дню защитника Отечества.

В рамках акции школьники написали письма для военнослужащих, в которых выразили свою признательность и благодарность за их стойкость и мужество, а также поздравили с Днём Защитника Отечества.

Письма от юных патриотов будут доставлены в зону проведения специальной военной операции и переданы военнослужащим из Новосибирской области в преддверии 23 февраля.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Центральный военный округ , Юнармия , Добро-Информ
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