18.02.2025 (15:45)

Инженерный проход для техники в условном минном поле обеспечили военнослужащие инженерно-саперного подразделения ЦВО в Кузбассе

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа (ЦВО) в ходе тактико-специального занятия на полигоне в Кемеровской области расчистили от взрывоопасных предметов участок местности, обеспечив безопасный коридор для проезда военной техники через условное минное поле.

По замыслу занятия перед инженерами стояла задача обеспечить безопасный проезд военной техники через установленное условным противником минное поле. Военнослужащие выбрали наиболее подходящий маршрут для движения военной техники, после чего при помощи миноискателей «Коршун» провели его инженерную разведку. В ходе практических действий сапёры с помощью накладных зарядов отработали уничтожение противотанковых мин, мин-сюрпризов, самодельных взрывных устройств и замаскированных растяжек, очистив от взрывоопасных предметов коридор длинной более 200 м.

В мероприятии боевой подготовки приняло участие более 30 военнослужащих инженерно-саперного подразделения ЦВО.

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