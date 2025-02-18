18.02.2025 (20:15)

Воспитанники ЕкСВУ приняли участие в просмотре документального фильма о Герое Советского Союза Иване Степановиче Исакове

Воспитанники Екатеринбургского суворовского военного училища (ЕкСВУ) приняли участие в просмотре документального фильма об адмирале флота СССР и Герое Советского Союза Иване Степановиче Исакове. Мероприятие, приуроченное ко Дню защитника Отечества и 80-летию со дня победы советского народа в Великой Отечественной войне, прошло в Доме офицеров Центрального военного округа (ЦВО).

Суворовцы увидели документальный фильм, который рассказывает о мужестве и героизме одного из легендарных командиров советского флота. Кроме того, в киноленте также была продемонстрирована история развития военного флота в России, специфика службы и какой вклад военные моряки внесли в историю Отечества. По окончанию фильма юноши смогли пообщаться с создателями фильма, задать им все возникшие вопросы и порассуждать на тему: «Есть такая профессия – Родину защищать!».

Командование ЕкСВУ и руководство Дома офицеров ЦВО уделяет большое внимание патриотической работе с молодым поколением. Суворовцы традиционно становятся почётными гостями на концертах, выставках и других культурно-патриотических мероприятиях. На данном мероприятии также приняли участие студенты высших и средне-специальных учебных заведений Екатеринбурга.

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