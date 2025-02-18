18.02.2025 (19:45)

Уничтожение бронированной техники условного противника отработали артиллеристы ЦВО в Сибири

Военнослужащие артиллерийского подразделения Центрального военного округа (ЦВО), в рамках занятия отработали уничтожение колонны военной техники на полигоне Юргинский в Кузбассе.

По замыслу занятий расчётом беспилотного летательного аппарата (БЛА) было обнаружено передвижение колонны бронированной техники условного противника в направлении военных объектов. Для ее уничтожения были задействованы расчеты буксируемых 122-мм гаубиц Д-30. Военнослужащие артиллерийских расчетов выдвинулись в назначенный район, заняли огневые позиции и провели маскировку для обеспечения максимальной скрытности орудий. После появления бронетехники условного противника артиллеристы открыли огонь с закрытых огневых позиций по целям, находящимся на расстоянии до 2 километров.

Поражение целей осуществлялось сосредоточенным и беглым огнём, что обеспечило максимальную эффективность поражения. Корректировка огня и контроль поражения целей осуществлялись с помощью БЛА.

В ходе занятия артиллеристы отработали задачи по проведению противоогневых манёвров, расчёту координат целей, а также взаимодействие с подразделениями разведки и БЛА.

Всего в занятиях было задействовано более 30 военнослужащих артиллерийского подразделения ЦВО.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице