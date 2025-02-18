18.02.2025 (19:15)

В Тверском СВУ стартовал Всеармейский чемпионат по шахматам

В Тверском суворовском военном училище (СВУ) дан старт 7-му Всеармейскому чемпионату по шахматам среди обучающихся довузовских образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации. Это значимое событие в спортивной жизни военно-учебных заведений страны собрало лучших шахматистов из суворовских, нахимовских и президентских училищ, кадетских корпусов и других довузовских учреждений Министерства обороны, чтобы определить сильнейших в интеллектуальном противостоянии на шахматной доске.

Торжественная церемония открытия чемпионата прошла в актовом зале училища, где собрались участники соревнований, тренеры, ветераны, представители Министерства обороны Российской Федерации, администрации Тверской области и города Твери, а также преподаватели и воспитанники Тверского СВУ.

С приветственным словом к участникам обратились, как начальник училища – Владимир Николаевич Ляпоров, так и почетные гости, отметив важность шахмат в развитии интеллектуальных способностей, логического мышления и стратегического планирования, которые необходимы подрастающему поколению защитников Родины.

Проведение Всеармейского чемпионата по шахматам в Тверском СВУ является важным событием, способствующим популяризации шахмат среди молодежи и укреплению связей между довузовскими образовательными организациями Министерства обороны Российской Федерации.

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