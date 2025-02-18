18.02.2025 (18:45)

Курсант ВКА имени А.Ф. Можайского победил в V Межрегиональной командной олимпиаде по математике среди студентов и курсантов ВУЗов РФ

Курсант Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского Вадим Мухаметов победил в V Межрегиональной командной олимпиаде по математике среди студентов и курсантов высших учебных заведений Российской Федерации.

Научное состязание прошло на базе Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова и объединило участников не только высших военных учебных заведений, но и такие известные гражданские вузы, как МГУ имени М.В. Ломоносова, МГТУ имени Н.Э Баумана, НИУ МГСУ, МИРЭА-Российский технологический университет и другие учебные заведения. Олимпиада состояла из 2 туров: личного и командного. Участникам предстояло решить ряд нестандартных математических задач, а также продемонстрировать свои умения и навыки совместной работы.

По итогам проведения 1 тура была составлена турнирная таблица. Среди всех 112 участников курсант четвёртого курса факультета автоматизированных систем управления войсками Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского Вадим Мухаметов завоевал 1 место в абсолютном первенстве. В личном туре олимпиада включала в себя решение системы уравнения, неравенства, дифференциальные и интегральные уравнения, задания по геометрии, теории вероятности, введение в математический анализ и ряды. В командном зачёте космические инженеры заняли 4 место.

Подготовку команды осуществляли преподаватели кафедры математики, на олимпиаде непосредственно руководила обучающимися доцент кафедры математики Атоян Айкануш Ашотовна, которая отметила, что отличные знания математических законов, применение их в решении задач, позволили Вадиму найти нестандартный подход и обойти сильных соперников из других вузов. «Эта победа – результат многолетней упорной подготовки, кропотливого изучения дисциплин и постоянного стремления к совершенству. Помимо безупречных знаний, курсант Мухаметов продемонстрировал высокий уровень аналитического мышления и умение быстро ориентироваться в сложных ситуациях - качества, необходимые будущему офицеру», - поделился заведующий кафедрой математики военного вуза Дастанбек Булекбаев. На закрытии олимпиады курсанты были награждены дипломами, медалями и кубком. Члены сборной академии показали отличные результаты и достойно представили военный вуз.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице