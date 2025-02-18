18.02.2025 (14:45)

Министр обороны РФ Андрей Белоусов подписал приказ, в соответствии с которым внесены изменения в порядок выплат военнослужащим денежной компенсации вместо предоставления дополнительных суток отдыха

Министр обороны РФ Андрей Белоусов подписал приказ, в соответствии с которым внесены изменения в порядок выплат военнослужащим денежной компенсации вместо предоставления дополнительных суток отдыха, предусмотренных за выполнение задач без ограничений продолжительности служебного времени.

В соответствии с действующей нормативно-правовой базой привлечение к исполнению обязанностей без ограничения служебного времени компенсируется дополнительными днями отдыха, либо денежной компенсацией по желанию военнослужащего.

Ранее военнослужащий мог рассчитывать на получение компенсационной меры лишь по завершении выполнения задач и возвращении из командировки в пункт постоянной дислокации.

Благодаря изменениям в приказ военнослужащий по контракту сможет получать денежную компенсацию ежемесячно одновременно с денежным довольствием, не дожидаясь окончания командировки или вне зависимости от того закончилось выполнение задач или нет.

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