18.02.2025 (18:15)

На общевойсковом полигоне Ленинградского военного округа прошли подготовку командиры штурмовых подразделений

На общевойсковом полигоне Ленинградского военного округа прошли занятия с командным составом штурмовых подразделений. Инструкторы и офицеры с опытом СВО передают свои знания ведения боевых действий и обучения личного состава.

В ходе тренировок офицеры отрабатывают навыки ведения стрелкового боя из окопа, захват огневых позиций противника, ведение боя в траншеях, лесу и городской застройке. Особое внимание уделяется тактическому перемещению на поле боя и противодействия беспилотным летательным аппаратам противника.

Так же военнослужащие проходят обучение по тактической медицине, что бы каждый боец мог правильно и своевременно оказать необходимую помощь товарищу, получившему ранение и передать его эвакуационной группе. Инструкторы обучают технике наложения жгута и турникета на разные анатомические зоны, теория совмещена с практикой.

По завершению обучения офицеры приступят к подготовке штурмовых подразделений перед отправкой в зону проведения специальной военной операции в составе группировки войск «Север».

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