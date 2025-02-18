18.02.2025 (17:45)

В штабе Ленинградского военного округа прошла лекция представителей Русского географического общества

В Рамках взаимодействия Минобороны России и Русского географического общества для офицеров штаба Ленинградского военного округа была проведена лекция «Из Персидского залива на Западный фронт».

Занятие провели представители Новгородского отделения РГО в библиотеке Генерального штаба Вооруженных сил РФ

Перед военнослужащими выступили председатель Новгородского отделения, руководитель нескольких поисковых экспедиций РГО Галина Идиатуллина и военный историк, активист РГО из Москвы Вячеслав Филиппов.

Подобные занятия направлены на углубление знаний офицерского состава по истории и важнейшим событиям прошлого.

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