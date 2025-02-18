Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.02.2025 (17:45)

В штабе Ленинградского военного округа прошла лекция представителей Русского географического общества

В Рамках взаимодействия Минобороны России и Русского географического общества для офицеров штаба Ленинградского военного округа была проведена лекция «Из Персидского залива на Западный фронт».

Занятие провели представители Новгородского отделения РГО в библиотеке Генерального штаба Вооруженных сил РФ

Перед военнослужащими выступили председатель Новгородского отделения, руководитель нескольких поисковых экспедиций РГО Галина Идиатуллина и военный историк, активист РГО из Москвы Вячеслав Филиппов.

Подобные занятия направлены на углубление знаний офицерского состава по истории и важнейшим событиям прошлого. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Русское географическое общество
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false