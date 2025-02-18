18.02.2025 (20:45)

С военнослужащими Тверского соединения ВТА проведены занятия по противодействию БпЛА

В Тверском соединении военно-транспортной авиации (ВТА) проведены плановые занятия, направленные на повышение готовности личного состава к отражению атак беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

Практическая часть занятий была посвящена отработке навыков обнаружения и уничтожения БпЛА как из обычного стрелкового оружия, так и с использованием турелей. Военнослужащие тренировались в определении дальности и скорости полета БпЛА, выборе оптимальной позиции для стрельбы и ведении прицельного огня по воздушным целям. Для имитации реальных условий использовались специальные мишени, имитирующие БпЛА различных типов.

Также отрабатывались навыки быстрого развертывания и использования турелей, наведения на цель и ведения огня в различных режимах. В ходе тренировок особое внимание уделялось соблюдению мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами.

Целью данных занятий является повышение бдительности и готовности военнослужащих Тверского соединения ВТА к эффективному противодействию угрозам, исходящим от беспилотных летательных аппаратов, используя весь доступный арсенал средств поражения.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице