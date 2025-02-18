18.02.2025 (15:15)

В соединении дальней авиации проходит комплекс мероприятий, направленных на сплочение воинских коллективов

В соединении дальней авиации, дислоцированном в Калужской, Мурманской и Саратовской областях, проходит комплекс мероприятий, направленных на сплочение воинских коллективов и предупреждение нарушений уставных взаимоотношений между военнослужащими.

Главными задачами данного мероприятия являются совершенствование деятельности командиров всех уровней по сплочению воинских коллективов и профилактике преступлений в сфере межличностных отношений военнослужащих.

В войсковых частях соединения проводятся анонимные анкетирования с целью анализа индивидуальных психологических потребностей военнослужащих, что даст возможность командирам предотвратить преступления и происшествия в воинских коллективах, а также обеспечить сохранность жизни и здоровья подчиненных.

«Особое внимание руководящего состава всех уровней уделено соблюдению личным составом крепкой воинской дисциплины и твердого уставного порядка. С военнослужащими проводятся занятия с целью профилактики и предупреждения правонарушений», - сообщил командир соединения дальней авиации гвардии генерал-майор Николай Варпахович.

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