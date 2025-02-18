18.02.2025 (16:45)

Занятия по сплочению воинского коллектива прошли в Уральском объединении ВВС и ПВО

Занятия по сплочению воинского коллектива, посвященные укреплению воинской дисциплины, как основы победы в бою прошли в Уральском объединении Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Основная тема занятий была: «Крепкая воинская дисциплина - залог успеха победы в бою, источник силы российского воинства». В мероприятии приняли участие военнослужащие

по призыву и военнослужащие контрактной службы.

Лекции были посвящены историческому значению воинской дисциплины

в российской армии, её роли в достижении побед в различных военных конфликтах, а также современным требованиям к дисциплинированности военнослужащих. Особое внимание уделялось разъяснению взаимосвязи между строгим соблюдением уставов, приказов и распоряжений командиров и успешным выполнением боевых задач. Кроме того, одним из элементов занятий стало обсуждение морально-этических норм поведения военнослужащих, принципов взаимоуважения

и поддержания здоровой атмосферы в коллективе. Для закрепления полученных знаний и оценки уровня усвоения материала были проведены опросы личного состава. Результаты опросов показали высокий уровень понимания военнослужащими важности дисциплины и её влияния на боеспособность подразделений.

Проведенные занятия способствовали повышению уровня знаний военнослужащих о воинской дисциплине, формированию у них чувства ответственности за выполнение воинского долга и укреплению сплоченности воинского коллектива. Занятия по военно-политической подготовке играют важную роль в поддержании высокого уровня боеготовности и морально-психологического состояния личного состава Уральского объединения Военно-воздушных сил

и противовоздушной обороны.

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