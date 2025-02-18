18.02.2025 (21:15)

Малый противолодочный корабль Северного флота «Брест» провёл в Баренцевом море учение по противовоздушной обороне

Малый противолодочный корабль (МПК) «Брест» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота в рамках плановых мероприятий боевой подготовки провел в Баренцевом море учение по противовоздушной обороне.

По условиям учения одиночному кораблю необходимо было отразить налет авиации условного противника и уничтожить малоразмерную воздушную цель, идущую курсом на корабль.

Экипаж малого противолодочного корабля выполнил стрельбу по имитированной воздушной цели зенитным ракетным комплексом «Оса-МА», а также артиллерийской установкой АК-176М и скорострельным 30-мм артиллерийским комплексом АК-630М.

Боевые расчеты корабля также совершенствовали свои навыки в противодействии различным типам беспилотных летательных аппаратов.

По предварительным итогам учения воздушные мишени были успешно поражены.

Кроме непосредственного проведения стрельб в рамках учения по противовоздушной обороне, экипаж малого противолодочного корабля «Брест» отработал тактику маневрирования при отражении атак средств воздушного нападения условного противника и сопровождение воздушных целей.

На отдельных этапах учения экипаж МПК взаимодействовал с противолодочной авиацией – самолетами Ил-38 и вертолетами Ка-27 смешанного авиационного корпуса Северного флота.

В ближайшее время экипаж МПК «Брест» выполнит комплекс артиллерийских стрельб по поражению видимых и закрытых береговых целей.

Ранее экипаж малого противолодочного корабля выполнил практическое бомбометание из реактивной бомбомётной установки РБУ-6000 по имитированной подводной цели, а также применил по ней торпедное вооружение.

Малые противолодочные корабли проекта 1124 «Альбатрос» предназначены для поиска, обнаружения, классификации и уничтожения подводных лодок. Имеют на вооружении два 2-трубных поворотных 533-мм торпедных аппарата, 12-ствольные реактивные бомбометные установки РБУ-6000, зенитно-ракетный комплекс «Оса-МА» и артиллерийские установки АК-176 и АК-630. Они предназначены для поиска и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице