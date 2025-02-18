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18.02.2025 (23:45)

Во Владивостоке по инициативе морских пехотинцев Тихоокеанского флота состоялся открытый турнир по самбо

Во Владивостоке по инициативе военнослужащих 155-й отдельной гвардейской орденов Суворова и Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) состоялся открытый турнир по самбо. Организаторы посвятили соревнования героям специальной военной операции.

Мероприятие было организовано в спортивном комплексе Дальневосточного федерального университета. Здесь более семидесяти спортсменов из разных городов Приморского края боролись за победу.

Соревнования начались с торжественного построения, на котором присутствовали командование ТОФ, почётные гости и спонсоры состязаний. В этой праздничной атмосфере состоялась церемония вручения военнослужащему государственной награды. Одному из военнослужащих взвода инструкторов морской пехоты ТОФ вручили орден Мужества за успехи при выполнении задач СВО.

Поединки на ковре были яркими, некоторые поражали своей стремительностью, другие вызывали интерес напряжённостью, поскольку исход боя решался буквально на последних секундах.

В итоге в командном зачёте первое место заняла команда ВДВ из Уссурийска. Серебро взяли морские пехотинцы ТОФ. Бронзовыми призёрами стали военнослужащие учебного центра ВМФ, дислоцированного в Приморской столице.

Все победители и призёры в личном зачёте награждены медалями, грамотами и памятными подарками.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Тихоокеанский флот , Соревнования , Спорт
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