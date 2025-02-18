18.02.2025 (23:30)

В Красноярском крае прошёл смотр-конкурс по строевой подготовке среди юнармейцев

Участники юнармейских отрядов города Лесосибирска Красноярского края приняли участие в смотр-конкурсе строевой выучки, приуроченного к празднованию 80-летия Победы советской армии в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В ходе соревнований юные патриоты продемонстрировали свои навыки выполнения строевых приемов как индивидуально, так и в составе подразделений. Все участники выстраивались в шеренги, колонны, выполняли перестроения, повороты, размыкания и смыкания. Также они показали строевые приёмы в движении, такие как строевой шаг, повороты на месте и в движении. Почётными гостями конкурса стали ветераны Вооружённых Сил Российской Федерации и участники боевых действий.

По итогам соревнований были определены лучшие участники. Они получили право представлять свой район на следующем этапе соревнований, в котором юнармейцы будут бороться за право принять участие в торжественном шествии в честь Дня Победы в городе Красноярске.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.

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