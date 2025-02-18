18.02.2025 (23:15)

Военнослужащие ЦВО поздравили фронтовика с наступающим Днем защитника Отечества под Самарой

Военнослужащие подразделений военной полиции Центрального военного округа совместно с Сызранскими юнармейцами поздравили ветерана Великой Отечественной войны Овсеенко Николая Игнатьевича с Днем защитника Отечества в Самарской области.

Военнослужащие поблагодарили фронтовика за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, вручили поздравительный адрес и памятный подарок. Затем юнармейцы исполнили военные песни и прочитали стихи.

По завершению мероприятия ветеран Великой Отечественной войны поблагодарил молодых людей за поздравление и поздравил их с наступающим Днем защитника Отечества.

Справочно:

Овсеенко Николай Игнатьевич - родился 19 декабря 1925 года в Сызранском районе. В годы войны был призван Сызранским районным военкоматом в ряды Красной армии и направлен в учебное подразделения зенитной артиллерии. Во время операции «Багратион» по освобождению Белорусии под Могилевым прикрывал тыл нашего фронта от налетов вражеских бомбардировщиков. В январе 1945 года в разгар Висло-Одерской операции батарея, где служил Овсеенко Н.И. была переброшена под польский город Лодзь, что находилась не далеко от границы с Германией. Там они прикрывали части Первого Белорусского фронта от проникновения авиации противника. Победу Николай Игнатьевич встретил там же под Лодзью. Прослужив до 1948 года, демобилизовался. За безупречную службу был награжден орденами «Отечественной войны II степени» и «Красной Звезды», медалью «За взятие Берлина» и другими.

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