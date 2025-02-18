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18.02.2025 (23:00)

Российские военные полицейские провели урок мужества для школьников в Киргизии

Военнослужащие военной полиции, проходящие службу на объединённой российской военной базе, дислоцированной в Киргизской Республике, провели урок мужества для школьников. Мероприятие приурочено ко Дню защитника Отечества.

Военные полицейские рассказали детям историю создания подразделения, особенности службы в целях обеспечения воинской дисциплины и правопорядка среди личного состава. Детям продемонстрировали документальный фильм, рассказывающий о военнослужащих, которые отличились при выполнении боевых и специальных задач, награждённых государственными и ведомственными наградами. Кроме того, ученикам напомнили значение слов «мужество» и «отвага».

По завершению мероприятия была организована выставка вооружения и специальных средств. Дети смогли примерить на себе бронезащиту, под руководством опытных военнослужащих выполнили разборку-сборку учебного автомата Калашникова и снаряжение магазина. Основная цель мероприятия – патриотическое воспитание и профориентационное ориентирование молодёжи.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Военно-патриотическое воспитание
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