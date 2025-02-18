18.02.2025 (22:45)

Юнармейцы в преддверии Дня защитника Отечества навестили ветеранов ВОВ в Свердловской области

Участники юнармейского движения в преддверии Дня защитника Отечества навестили и поздравили с праздником ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) Фроликова Ивана Алексеевича, Гарнухину Зинаиду Михайловну и Плотникову Валентину Петровну, которые проживают в Ревде.

Школьники вручили фронтовикам поздравительные открытки, памятные подарки и выразили слова благодарности за мужество, отвагу и мирное небо. В свою очередь ветераны ВОВ поблагодарили ребят за внимание к поколению победителей, а также рассказали историю боевого пути, о боевых товарищах и трудностях, с которыми столкнулись они и их соотечественники в военные и после военные годы.

Основная цель мероприятия – это патриотическое воспитание молодёжи, преемственность поколений и побуждение школьников к изучению истории Отечества через общение с представителями разных поколений защитников Родины. Подобные мероприятия проходят во всех 29 субъектах Российской Федерации, которые расположены в границах Центрального военного округа.

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