18.02.2025 (22:30)

Мотострелки ЦВО отразили атаку FPV-дронов условного противника на военные объекты в Самарской области

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа отразили атаку FPV-дронов условного противника на военные объекты в Самарской области.

Практические действия прошли на Рощинском полигоне. По замыслу подразделения радиоэлектронной борьбы обнаружили рой беспилотников условного противника, направлявшихся к охраняемому объекту.

Личный состав, используя беспилотники «Леер-3» и автоматизированную станцию помех комплекса «Борисоглебск-2», нарушил сигналы управления БЛА. Затем расчет зенитной установки Зу-23-2 на базе автомобиля УРАЛ выдвинулся к объекту и уничтожил барражирующие беспилотники НВФ, летящие на различных высотах. На занятиях применялся опыт, приобретенный в зоне СВО.

В практических действиях приняли участие около 50 военнослужащих, было задействовано 5 единиц военной и специальной техники.

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