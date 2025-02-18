18.02.2025 (22:15)
Курсанты ТВВИКУ отработали навыки обнаружения и поражения целей разведывательными и ударными дронами
Курсанты Тюменского высшего Военно-инженерного командного училища отработали навыки по обнаружению и поражению целей условного противника на полигоне в Тюменской области разведывательными и ударными беспилотными летательными аппаратами (БпЛА).
По замыслу тренировки, группа условного противника выдвинулась на штурм опорного пункта. Расчеты разведывательных и ударных FPV-дронов получили задачу по уничтожению живой силы условного противника на подступах к указанному району.
В ходе тренировки военнослужащие отработали навыки по обнаружению скопления личного состава в лесном массиве при сложных метеоусловиях. Кроме того, расчеты БпЛА отработали навыки работы в связке разведывательных и ударных беспилотников.
После проведения разведки данные о местоположении условного противника передавались операторам ударных FPV-дронов с целью поражения обнаруженных целей.
Все поставленные в ходе тренировки задачи были успешно выполнены.