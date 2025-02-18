18.02.2025 (22:00)

Ансамбль песни и пляски ЦВО провёл концерт для участников СВО в Екатеринбурге

Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) провели концерт для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Мероприятие прошло в историко-культурном центре в Екатеринбурге.

В адрес защитников Отечества прозвучали слова благодарности за их мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых и специальных задач. После чего артисты исполнили около 20 музыкальных и хореографических номеров. Для слушателей прозвучали песенные композиции советских и российских авторов. Часть из исполненных песен была написана непосредственно в зоне проведения СВО. Также балетной группой ансамбля песни и пляски ЦВО были исполнены танцевальные номера «Яблочко», «Солдатский танец» и «Фланкировка с шашками».

Армейский творческий коллектив с 1939 года оказывает поддержку военнослужащим и членам их семей. Артисты проводят концерты не только в соединениях и воинских частях, дислоцированных в регионах Урала, Сибири и Поволжья, но и в значимых культурных гражданских учреждениях. Главные зрители на таких мероприятиях действующие военнослужащие, ветераны войны и военной службы. Также ансамбль песни и пляски ЦВО в ротационном порядке выезжает в пункты временной дислокации подразделений группировки войск «Центр», выполняющих задачи в зоне проведения спецоперации.

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