18.02.2025 (21:30)

Водолазы Балтийской военно-морской базы Балтийского флота осмотрели военную гавань города Балтийск

На Балтийском флоте провели плановую тренировку по обследованию пункта базирования кораблей Балтийской ВМБ и отработали навыки по устранению повреждений.

Водолазы Балтийской военно-морской базы проверили акваторию на предмет возможных закладок взрывчатых веществ и схронов, а также выполнили осмотр подводных частей и винторулевых групп надводных кораблей.

После обследовании акватории водолазы отработали подводное ориентирование при плохой видимости, выполнили погружение на различные глубины и провели тренировку по условному устранению повреждений корпуса корабля.

Кроме того, была проведена отработка планового осмотра и проверки корабельных днищ на предмет эрозии угрожающей плавучести судна и иных вредоносных факторов, которые могут нарушить ходовые качества судна.

Отработка подобных задач военнослужащими водолазного отряда проводится на постоянной основе во всех пунктах базирования Балтийской военно-морской базы, независимо от времени года и погодных условий.

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