18.02.2025 (21:00)

В Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота проведен День безопасности дорожного движения

В городе Кронштадт, в соединениях и воинских частях Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота, инспекторами 26-й военной автоинспекции (территориальной) проведен день безопасности дорожного движения.

Основной целью мероприятия является улучшение работы органов военного управления и командиров всех уровней по предотвращению дорожно-транспортных происшествий при использовании служебных и личных автомобилей в целях недопущения гибели и травматизма личного состава водителей и владельцев автотранспорта как военного, так и гражданского персонала, а также в обеспечении безопасности на дорогах для детей.

В рамках Дня безопасности дорожного движения с водителями проведены занятия со сдачей зачетов на знание Правил дорожного движения и изучению требований безопасности по управлению автомобильной техникой. К занятиям были привлечены военнослужащие всех категорий Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота, проходящие службу в должностях водителей и механиков-водителей автомобильной и гусеничной техники, а также имеющие собственные транспортные средства.

Особое внимание уделялось вопросу, в части касаемо вождения в нетрезвом состоянии (наркотического или алкогольного опьянения), до личного состава была доведена статистика дорожно-транспортных происшествий за 2024 год, сложившихся из-за нарушения данного правила водителями.

На этих занятиях обсуждались вопросы соблюдения правил проезда участков дорог вблизи образовательных учреждений, перевозки детей, а также использование детских кресел и ремней безопасности.

Военные автоинспекторы совместно с инспекторами Госавтоинспекции осуществили контроль за соблюдением правил дорожного движения на подъездах к детским образовательным заведениям в городах Кронштадт и Ломоносов, уделяя особое внимание проезду пешеходных переходов и остановок общественного транспорта.

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