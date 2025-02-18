18.02.2025 (16:00)

В Москве прошла торжественная церемония награждения «Лучшие собаки России-2024»

17 февраля 2025 г. в Москве прошла торжественная церемония награждения «Лучшие собаки России-2024».

В номинации «Лучший кинолог и лучшая служебная собака Министерства обороны России» были награждены расчеты минно-розыскной службы инженерных войск Вооруженных Сил России прапорщик Кэлугэряну Василе и сержант Виктор Белик со своими служебными собаками – немецкими овчарками по кличке «Цейси» и «Дакота». Военнослужащие не раз выполняли задачи вместе со своими четвероногими товарищами в ходе проведения специальной военной операции. Победителям были вручены дипломы и ценные подарки.

Проект «Лучшие собаки России» был создан в 2017 г., и к настоящему времени его участниками являются лучшие из лучших представителей кинологического сообщества. Награждение проводится как в служебных номинациях, так и в номинациях, призванных определить лучших породистых собак, профессиональных заводчиков и хендлеров по результатам международных выставок.

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