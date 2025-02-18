18.02.2025 (14:00)

У Кремлевской стены почтили память Маршала Советского Союза Тимошенко Семена Константиновича



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player У Кремлевской стены почтили память Маршала Советского Союза Тимошенко Семена Константиновича

Сегодня у некрополя Кремлевской стены на Красной площади состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов к урне с прахом Маршала Советского Союза Тимошенко Семена Константиновича, по случаю 130-летия со дня рождения выдающегося военачальника.

В церемонии приняли участие заместитель начальника Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации» генерал-лейтенант Олег Цеков, офицеры Главного командования Сухопутных войск, курсанты Военной академии радиационной, химической и биологической защиты, Московского высшего военного общевойскового командного училища, воспитанники Московского Суворовского военного училища, участники движения «Юнармия» и близкие родственники.

Родственники Маршала выразили самые искренние слова благодарности в адрес Министерства обороны и Главного командования Сухопутных войск по случаю организованной торжественной церемонии.

Главное командование Сухопутных войск на регулярной основе организовывает торжественные мероприятия у некрополя Кремлевской стены к урнам с прахом Маршалов Советского Союза и других выдающихся военачальников.

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