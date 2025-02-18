18.02.2025 (13:45)

Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области (по состоянию на 18 февраля 2025 г.)

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Гончаровка, Замостье, Заолешенка, Казачья Локня, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Махновка, Никольский, Рубанщина, Суджа и Южный. Отражены две контратаки противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Бондаревка, Викторовка, Гоголевка, Колмаков, Косица, Куриловка, Мартыновка, Меловой, Олешня, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Ободы и Юнаковка в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены танк «Leopard» производства Германии, два бронетранспортера, 14 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, три самоходные артиллерийские установки, в том числе две САУ «Богдана», два артиллерийских орудия, восемь минометов, а также пункт управления БпЛА и два склада боеприпасов.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 61530 военнослужащих, 370 танков, 276 боевых машин пехоты, 224 бронетранспортера, 1915 боевых бронированных машин, 2031 автомобиль, 450 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 22 пусковых установки зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 109 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, семь РЛС ПВО, 48 единиц инженерной и другой техники, из них 18 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также четырнадцать бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

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