18.02.2025 (19:30)

Военные психологии МВО рассказали воспитанникам суворовских и кадетских училищ о профессии военного психолога

В рамках программы специалисты посетили Московское и Тверское суворовские военные училища, кадетские корпуса, а также Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации». В ходе мероприятий учащимся выпускных классов рассказали о престижной и значимой профессии военного психолога, а также о преимуществах поступления и обучения в Военном университете Минобороны России. Суворовцам и кадетам представили заранее подготовленные видеоматериалы, наглядно раскрывающие специфику работы, и ответили на их вопросы. Особое внимание уделялось важности профессии, ее роли в сфере обороны и поддержки личного состава.

Психологи МВО поделились с выпускниками собственным опытом, объясняя, как знания и навыки психолога помогают в военной сфере. Начальник регионального центра психологической работы Александр Первун: "Такие мероприятия не только помогают подросткам осознанно подойти к выбору профессии, но и вдохновляют их на принятие серьезного решения". "Надеюсь, что многие выпускники общеобразовательных учреждений Минобороны откликнутся на приглашение и решат связать свою жизнь с благородной миссией помощи другим", - добавил Александр Первун.

Профессиональная работа военных психологов крайне необходима в Вооруженных Силах Российской Федерации. Благодаря усилиям специалистами психологической службы эффективно оказывается всесторонней помощь военнослужащим как в пунктах постоянной дислокации, так и при выполнении боевых и специальных задач в зоне проведения Специальной военной операции.

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