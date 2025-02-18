18.02.2025 (19:00)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятие по связи

Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятие с военными связистами.

К занятию, которое прошло по теме развертывания и свёртывания аппаратных станций, командно-штабных машин и кабельных линий связи привлекли около 30 военных связистов.

В ходе занятия экипажи отработали действия по развертыванию средств связи и организовали привязку к стационарному узлу связи по проводным и радиорелейным линиям связи, после чего были проведены организационно-технические мероприятия по защите средств связи от радиоразведки для обеспечения непрерывного и устойчивого управления подразделениями.

Особенностью занятия стала отработка действий связистов в случае боевых и аварийных повреждений техники связи с выходом ее из строя. Военнослужащим необходимо было в кратчайшие сроки выявить и устранить неисправности и повреждения.

Предварительные итоги занятия показали, что военнослужащие подразделений связи готовы к выполнению задач по предназначению.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице