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18.02.2025 (19:00)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятие по связи

Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятие с военными связистами.

К занятию, которое прошло по теме развертывания и свёртывания аппаратных станций, командно-штабных машин и кабельных линий связи привлекли около 30 военных связистов.

В ходе занятия экипажи отработали действия по развертыванию средств связи и организовали привязку к стационарному узлу связи по проводным и радиорелейным линиям связи, после чего были проведены организационно-технические мероприятия по защите средств связи от радиоразведки для обеспечения непрерывного и устойчивого управления подразделениями.

Особенностью занятия стала отработка действий связистов в случае боевых и аварийных повреждений техники связи с выходом ее из строя. Военнослужащим необходимо было в кратчайшие сроки выявить и устранить неисправности и повреждения.

Предварительные итоги занятия показали, что военнослужащие подразделений связи готовы к выполнению задач по предназначению.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная подготовка , Войска связи , Приднестровье
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