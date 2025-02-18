18.02.2025 (18:30)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятие с экипажами боевых машин

Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятие по огневой подготовке с экипажами боевых машин.

На учебных точках войскового стрельбища военнослужащие из числа экипажей БТР и БРДМ, отработали нормативы по огневой подготовке.

В ходе выполнения стрельбы различными способами со сменой огневых позиций по появляющимся и движущимся целям военнослужащие поразили мишени, имитирующие бронетранспортер, перебегающую группу пехоты, ручной противотанковый гранатомет и пулеметный расчет условного противника. При выполнении упражнения стрельба велась из ПКТ и КПВТ, а дальность до целей варьировалась от 300 до 1000 метров.

Особенностью занятия по огневой подготовке экипажей БТР стала стрельба сосредоточенным огнем в составе взвода по воздушным целям.

Занятие по огневой подготовке экипажей БТР и БРДМ носило плановый характер и проводилось в соответствии с планом боевой подготовки войск Московского военного округа.

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