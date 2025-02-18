18.02.2025 (18:00)

Российские военнослужащие в Приднестровье почтили память воинов, погибших в боевых действиях за пределами России

Российские военнослужащие в Приднестровье почтили память советских войск, выполнявших интернациональный долг в Демократической Республике Афганистан.

Торжественное построение было открыто исполнением государственного Гимна и выносом Боевого знамени соединения. Почтить память воинов, выполнявших интернациональный долг за пределами Отечества пришли ветераны Вооруженных сил Российской Федерации.

Настоятель храма святого апостола Андрея Первозванного отслужил молебен о здравии присутствующих воинов-афганцев, и литию о упокоении всех усопших воинов-интернационалистов, убиенных на поле брани.

В завершении мероприятия участники митинга возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам.

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