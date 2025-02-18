18.02.2025 (12:45)

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию 18 февраля 2025 г.)

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области.

ВСУ потеряли до 25 военнослужащих и два автомобиля.

В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт ЯМПОЛОВКА Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям трех механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Лозовая, Загоруйковка Харьковской области, Свердловка, Новолюбовка Луганской Народной Республики и Колодези Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили свыше 205 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, восемь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, в том числе четыре производства стран НАТО. Уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Константиновка, Часов Яр, Иванополье и Улаклы Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 210 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США, два автомобиля и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, егерской, трех мотопехотных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Миролюбовка, Зверево, Елизаветовка, Андреевка, Удачное, Успеновка, Надеждинка и Новоандреевка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял свыше 295 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, в том числе американский бронетранспортер М113, восемь пикапов и десять орудий полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Бурлацкое, Новоселка, Новополь Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.

Потери противника составили до 175 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Новоданиловка Запорожской области, Токаревка, Никольское и Приднепровское Херсонской области.

ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам военной аэродромной и энергетической инфраструктуры Украины, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 144 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 73 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 43772 беспилотных летательных аппарата, 594 зенитных ракетных комплекса, 21502 танка и других боевых бронированных машин, 1518 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21815 орудий полевой артиллерии и минометов, 31775 единиц специальной военной автомобильной техники.

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